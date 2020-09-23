Киев, 23 сентября, 2020, 20:39 — ИА Регнум. За 8 месяцев 2020 года промышленное производство на Украине сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Соответствующую информацию обнародовал 23 сентября украинский госстат.

Ведомство отмечает, что в августе 2020 года промышленное производство на Украине по сравнению с августом прошлого года сократилось на 5,3%. Если же взять результат с коррекцией на эффект календарных дней, сокращение промпроизводства в августе 2020 составил 4,2%.

Наибольшее падение зафиксировано в перерабатывающей промышленности — за указанный период падение ускорилось до 7,7%.

Напомним, что в июле падение промышленности Украины составило 4,4%, в июне — 7,1%.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что промышленность Украины должна полностью «перезапуститься» в ближайшие 2 года благодаря ряду шагов нынешней власти — в частности, поддержке украинского производителя, индустриальным паркам и доступному кредитованию.