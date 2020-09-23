Киев, 23 сентября, 2020, 20:17 — ИА Регнум. За незаконное пребывание иностранных войск на территории Украины, а также выполнение ими боевых задач полную ответственность несет президент Украины Владимир Зеленский.

Steve Lynes CV-22B

Соответствующее заявление вечером 23 сентября сделала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Верховной раде нынешнего созыва), передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее сегодня американская авиация осуществила полеты над рядом городов Украины, включая Киев. Более того, посольство США выпустило издевательское обращение к киевлянам и призывам «помахать руками» самолетам.

Оппозиция в своем заявлении перечисляет последние случаи вопиющего нарушения законодательства Украины в плане таких полетов при попустительстве нынешней власти.

29 мая 2020 года пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины. Сопровождение американских самолетов осуществляли истребители украинских Воздушных сил — пара Су-27 и пара МиГ-29.

4 сентября 2020 года военные самолеты ВВС США Boeing B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины. Сопровождали эти американские стратегические бомбардировщики истребители бригад тактической авиации ВВС Украины Су-27 и МиГ-29.

14 сентября 2020 года три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины снова были замечены в воздушном пространстве Украины.

19 сентября 2020 года министерство обороны Украины сообщило, что в Николаевской области начался первый этап учений «Совместные усилия» в рамках стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия — 2020». Данный этап учений начался с десантирования украинских и британских «крылатых пехотинцев». Десантирование происходило с оружием и снаряжением под прикрытием воздушных сил. Весь личный состав быстро выдвинулся в пункты сбора. При этом данные двусторонние учения отсутствуют в перечне, утвержденном Верховной радой Украины в соответствующем законе от 4 марта 2020 года.

Сегодня, 23 сентября 2020 года, американские военные самолеты устроили своеобразный военный парад над столицей Украины — конвертопланы CV-22B пролетели над Почтовой площадью.

В политсиле убеждены в том, что никакими учениями и патрулированием такое объяснить нельзя, и уверены, что это обычная демонстрация силы. Именно об этом свидетельствует и тот факт, что посольство США предложило «помахать ручкой» самолетам, которые будут пролетать над Киевом.

Такие рейды, заявляют в партии Медведчука, осуществляются с циничным нарушением украинского законодательства и свидетельствуют о полной сдаче национальных интересов, а главное — «не о стремлении бороться за мир, а о готовности украинской власти принести свой народ в жертву, как пешку на геополитической шахматной доске».

ОПЗЖ сообщает, что в соответствии с пунктом 23 статьи 85 Конституции Украины Верховная рада принимает решение о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины. Соответствующий закон был принят 4 марта 2020 года, им было одобрено решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2020 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений Вооруженных сил: украинско-американских учениях «Рапид Трайдент — 2020», украинско-молдавских учениях «Юг-2020», украинско-американских учениях «Си Бриз — 2020», украинско-румынских учениях «Риверайн-2020» и украинско-британских учениях «Вориер Вотчер — 2020». Этот перечень, акцентировали внимание в политсиле, является исчерпывающим.

В связи с вышесказанным, ОПЗЖ заявляет о том, что есть основания считать, что во всех указанных выше случаях подразделения вооруженных сил других государств пересекали государственную границу Украины в нарушение требований конституции и законов Украины, а действия должностных лиц минобороны Украины и госпогранслужбы, а также других ответственных ведомств, допустивших такое пересечение государственной границы Украины, содержат признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 111 («Государственная измена»), статьей 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), статьей 332−2 («Незаконное пересечение государственной границы Украины») Уголовного кодекса Украины.

В партии Медведчука считают, что бездействие украинской власти и готовность выполнять все требования заокеанских хозяев свидетельствуют о ее дилетантстве и непрофессионализме, а также предательстве национальных интересов Украины.

Политсила подчеркивает, что наиболее циничная и наглая демонстрация военного присутствия стран НАТО на Украине началась после того, как госбюро расследований не нашло состава преступления в действиях и. о. президента Украины Александра Турчинова по сдаче Крыма. Таким образом, считают в партии, правоохранительные органы продемонстрировали, что не собираются преследовать высших чиновников государства за предательство суверенитета Украины.

«Заявляем, что полную ответственность за незаконное пребывание иностранных войск на территории Украины, выполнение ими боевых задач несет президент Владимир Зеленский, который как Верховный главнокомандующий после такого позорного провала в вопросах защиты территории Украины, ее независимости и суверенитета должен немедленно уйти в отставку», — резюмировали в партии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты уже обращали внимание, что с недавних пор стратегические бомбардировщики США используют воздушное пространство Украины как своё собственное.