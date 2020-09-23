Йошкар-Ола, 23 сентября, 2020, 18:40 — ИА Регнум. В Марий Эл до конца текущего года будут сданы 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщила глава минздрава республики Марина Панькова.

Russianhelicopters.aero Санитарная авиация

«На сегодняшний день по всем ФАПам проектные работы завершены, по 14 из них получено положительное заключение. По трем ФАПам до 30 сентября вся документация тоже будет получена. В сентябре планируется заключить все контракты», — добавила она.

Также, по ее словам, в этом году будет построена в Йошкар-Оле вертолетная площадка для взлета и посадки санитарной авиации в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели из бюджета республики выделено 8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл с 2020 по 2024 год планируется закупка летных часов для использования вертолета при проведении авиамедицинской эвакуации. При этом в течение последних 10 лет было два случая эвакуации больных за пределы республики с использованием вертолетов.

Участок под вертолётную площадку выделен вблизи Йошкар-Олинской городской больницы. Планировалось, что площадка будет построена к 1 декабря.

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