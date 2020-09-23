Архангельск, 23 сентября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. В Архангельской области продлили до 2024 года срок действия налоговых каникул для начинающих бизнесменов.

Dvinanews.ru Правительственный час в Собрании депутатов Архангельской области

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, речь идет о предпринимателях, работающих по упрощенной системе налогообложения и патентной системе, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.

Напомним, закон о снижении налоговой ставки для ряда предприятий, работающих на упрощенной системе налогообложения, был принят в Архангельской области год назад. Его принятию предшествовал отток предпринимателей — область была одним из самых «дорогих» субъектов РФ для ведения бизнеса.