Москва, 23 сентября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Санкционный список в отношении ЕС решено расширить со стороны РФ, сообщила 23 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По её словам, это делается на паритетной основе и «в ответ на действия Евросоюза». Расширяется санкционный список «представителей стран-членов и институтов ЕС». Оказавшимся в списке запрещается въезд в Россию.

Захарова «Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза».

Отметим, Москва ответила на санкции ЕС, вводимые в обход норм международного права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередным поводом к санкциям Запада стало так называемое дело Навального.

Накануне, 22 сентября, во внешнеполитической службе ЕС объявили, что Брюсселем готовится механизм введения односторонних санкций за нарушения прав человека в любой стране мира.