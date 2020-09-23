Санкт-Петербург, 23 сентября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге установлен 15-й по счету рекорд по максимальной температуре воздуха за 2020 год. Об этом 23 сентября сообщили в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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Как отмечается в сообщении, столбик термометра зафиксировал первый сентябрьский температурный рекорд.

«На 15:00 мск показатель составил +21,1°С. Предыдущий исторический максимум +20,6°С был отмечен в 1989 году», — говорится в сообщении.

Однако итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно только после 21:00 мск.