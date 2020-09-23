Санкт-Петербург, 23 сентября, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Петербуржцам следует отказаться от оплаты проезда в маршрутках, которые по любым причинам не принимают электронные кошельки «Подорожник». Об этом заявили 23 сентября в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль и маршрутка в Петербурге

«В последнее время участились случаи, когда коммерческие перевозчики отказываются принимать карты «Подорожник» для оплаты проезда. Если в городской маршрутке валидатор неисправен или отсутствует, или размещено объявление, что «Подорожник» не принимается, то пассажиру следует предъявить карту «Подорожник» и ехать по маршруту совершенно бесплатно», — подчеркивают чиновники.

Такое правило закреплено в городском Порядке обращения проездных билетов, который утвержден комитетом по транспорту. Водитель маршрутки не вправе высаживать пассажира или требовать только наличный расчёт, напоминают в Смольном.

«Если в автобусе отсутствует или неисправен валидатор, то это проблема исключительно перевозчика, а не пассажира», — добавляют в ведомстве. Комтранс просит горожан сообщать о таких случаях на горячую линию «Организатора перевозок» по телефону 576−55−55 или оставлять обращение на сайте учреждения. В обращении нужно указать маршрут и номер автобуса, в котором произошёл инцидент.

Комитет по транспорту и «Организатор перевозок» проводят проверки по всем выявленным случаям отказа в приёме карт «Подорожник», утверждают в Смольном.