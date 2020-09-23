Академики назвали лучшие российские вина
Геленджик, Краснодарский край, 23 сентября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. С 19 по 21 сентября в Геленджике прошел второй независимый конкурс вин российских производителей Russian Wines Competition. Эпидемическая ситуация 2020 года внесла свои коррективы. К живым дегустациям и обсуждениям добавили интерактивные онлайн-форматы с прямым эфиром на YouTube-канала Vine and Wine, где обсуждались актуальные темы и проблемы винной индустрии России.
В 2020 году жюри конкурса состояло исключительно из винных академиков России. На стадии преселекции было продегустировали 533 вина российских производителей. В лонг-лист самого конкурса отобрано 200 образцов. Все вина были закуплены в магазинах. Таким образом жюри демонстрировало свою близость к потребителям.
Основной вывод — это качество и конкурентоспособность российского вина. За 2019−2020 годы виноделие России окончательно окрепло.
В обновленный состав жюри вошли 5 квалифицированных профессионалов международного уровня из России. Все они неоднократные призеры международных конкурсов, действующие сомелье, педагоги, руководители энотек и винных хозяйств: Анна Баранова, Дарья Верещагина, Николай Чащинов, Снежана Ревчук и Леонид Фадеев.
Напитки дегустировались «вслепую» и оценивались в четырех категориях по 100-балльной системе с помощью специализированной электронной программы. Победителями стали вина следующих производителей: «Лефкадия», «Винодельня Узунов», «Кубань-Вино» и «Абрау-Дюрсо». Вина получают титул «Лучшее вино российского производителя 2020 года по версии Russian Wines Competition (c)️».
Спонсоров конкурса выступило АО «Скалистый берег». На данный момент это хозяйство активно развивается, сдана в эксплуатацию первая очередь современной винодельни гравитационного типа по уникальному проекту, началось производство вина из урожая с собственного виноградника.
Российское вино становится трендом и занимает все более внушительные разделы в винных шкафах потребителей и картах ресторанов.