Москва, 23 сентября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Москве вечером 23 сентября ожидаются пробки до восьми баллов. Об сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

По данным на 17:30, в столице ситуация на дорогах оценивается в семь баллов, однако к 19:00 обстановка ухудшится до восьми баллов.

Наиболее сложная ситуация в центре столицы, участках МКАД, у строящейся развязки с Волоколамским шоссе, а также на восточных выездах из столицы — на Щёлковском шоссе и Шоссе Энтузиастов.