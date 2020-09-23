Санкт-Петербург, 23 сентября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге арестовали на два месяца бизнесмена Гюндуза Керимова, которого обвиняют в мошеннических действиях при попытке повлиять на ход расследования дела акционера ОАО «Метрострой» Николая Александрова. Об этом 23 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

George Hodan Арест

По версии следствия, Керимов, достоверно зная о расследовании следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела в отношении Николая Александрова, с декабря 2019 по январь 2020 года звонил супруге Александрова и предлагал за 300 млн рублей повлиять на ход следствия. Он обещал, что с помощью своих связей сможет добиться изменения меры пресечения ее мужу с содержания под стражей на домашний арест.

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Довести свой корыстный умысел мужчина не смог, поскольку в январе суд и так изменил меру пресечения. В этот же момента сотрудники отдела собственной безопасности УФСБ инициировали служебную проверку.

«Керимов задержан 22 сентября. Вину в преступлении не признал. Просил у суда «все, что угодно», кроме стражи, — рассказали в пресс-службе. — Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 21.11.2020».

Напомним, бывшего генерального директора петербургского «Метростроя» Николая Александрова обвиняют присвоении или растрате в составе организованной группы либо в особо крупном размере на общую сумму 730 млн рублей.