Москва, 25 сентября, 2020, 06:50 — ИА Регнум. Изменения, которые коснулись торговой сферы во время коронавирусной эпидемии, вряд ли можно назвать неглубокими и преходящими. О том, какой путь развития выглядит наиболее логичным для розничной торговли, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Похоже, что основными получателями выгоды от постигшей человечество эпидемии стали компании, торгующие в онлайн. Причем их выигрыш настолько велик, что раздаются завистливые голоса, мол, не с вашей ли легкой руки, онлайн-трейдеры, развернулась вся ковид-истерия.

Впрочем, это поле предположений и догадок, а вот о чем можно сказать более точно, так это о низких шансах на восстановление непродуктовой розничной торговли в виде привычных магазинов и бутиков. Какие преимущества увидел покупатель в онлайне и почему выманить его оттуда будет непросто?

Читайте статью Галины Смирновой «Онлайн-торговля убивает нужду в коммерческой недвижимости».