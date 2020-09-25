Минск, 25 сентября, 2020, 05:39 — ИА Регнум. История с председателем Конференции католических епископов Белоруссии Тадеушем Кондрусевичем, которого не пускали в Белоруссию, получила развитие. Почему белорусские власти не считают данный конфликт связанным с религией, рассказывает автор ИА REGNUMГеоргий Шкловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как оказалось, митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич не был лишен белорусского гражданства, а весь эпизод с его недопущением в Белоруссию 31 августа был не более чем ошибкой, случившейся по вине того, кто внес (вероятно, «по ошибке») данные Кондрусевича не в ту базу данных.

Бывает и такое, хотя более логичным выглядит предположение, что Кондрусевич пострадал из-за того, что новоизбранному белорусскому президенту Александру Лукашенко надо было срочно выразить свой гнев по поводу не признавшей его легитимно избранным Европы. Только вот конфликт получился несколько шире.

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