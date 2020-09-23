Горно-Алтайск, 23 сентября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе рабочей поездки в Москву встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. По словам главы, одним из главных вопросов встречи стало подписание меморандума о взаимодействии при реализации проекта курорта Манжерок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Сбербанк России как собственник курорта, намерен серьезно заняться развитием его инфраструктуры: построить гостиницу, оздоровительный центр, горнолыжные трассы, канатные дороги и другие объекты. Инвестиции в экономику региона составят порядка 4 млрд рублей», — написал он на своей странице в инстаграм.

По итогам 2019 года Манжерок посетили более 220 тыс. туристов, за восемь месяцев 2020 года здесь зарегистрировали 226 тыс. гостей. Олег Хорохордин добавил, что они совместно со Сбербанком будут и дальше работать над повышением качества сервиса и развитием зимних видов туризма.

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