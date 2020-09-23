Тамбов, 23 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. В Тамбовской области прививки от гриппа сделали более 110 тысяч взрослых, а также более 12 тысяч детей и беременных женщин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Иммунизация против сезонного гриппа в регионе началась 10 сентября. Тамбовская область получила 132,9 тысячи доз вакцины. Еще 12 тысяч доз вакцины закупили за счет областного бюджета.

Всего планируется привить более 500 тысяч человек, или 60% населения области.