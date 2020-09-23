Москва, 23 сентября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Зарплаты ниже МРОТ — это нарушение закона, заявил 23 сентября российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Совфеда.

ИА REGNUM Владимир Путин

Путин «Напомню, что, в соответствии с новыми поправками в Конституцию, платить ниже МРОТ является нарушением закона, причём Основного закона страны, это просто недопустимо».

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Напомним, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России на сегодня составляет 12 130 рублей.