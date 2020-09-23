Варшава, 23 сентября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. 23 сентября Центральное статистическое управление Польши опубликовало данные о количестве безработных в стране по состоянию на конец августа текущего года. Об этом передает Polskie Radio 24.

Бен Шан. Безработные. 1938

Так, по данным организации, количество безработных, зарегистрированных в бюро по трудоустройству в августе, составило 1 миллион 28 тысяч человек. Это 6,1% от трудоспособного населения республики.

В июле эти данные были примерно такими же: тогда зарегистрировано было на полторы тысячи больше безработных — 1 миллион 29,5 тысяч человек, что также составляло 6,1%.

«Приведенные выше данные доказывают, что ситуация на рынке труда стабилизировалась. Улучшение ситуации в большинстве отраслей, которое произошло по сравнению с маем, выразилось как в сохранении существующих рабочих мест, так и в постепенном увеличении количества предложений о работе. Увеличение числа предложений работы также поддерживается летним периодом, который традиционно создает больше рабочих мест в экономике», — оценили ситуацию аналитики министерства развития Польши.