Курган, 23 сентября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В Курганской области 145 женщин, идущих на аборт, причиной отказа от рождения ребёнка назвали коронавирус. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков на своей странице в сети «ВКонтакте».

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"Мы работаем по профилактике ковида и предотвращению его распространения, а также стараемся давать только официальную информацию, чтобы не пугать людей и не сеять слухи. По данным нашего перинатального центра, в первом полугодии 2020 года 145 женщин, идущих на аборт, причиной отказа от рождения ребёнка назвали ковид. Такие вот «информационные» потери», — сообщил Вадим Шумков.

Далее губернатор Курганской области поделился своими соображениями о мотивациях к деторождению. На его взгляд это «не столько пособия, сколько желание воспроизводить себе подобных, да вера в завтрашний день».