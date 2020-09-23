Москва, 23 сентября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Рубль падает днем 23 сентября. Доллар США торгуется по 76,88 руб. и заметно дорожает, евро поднимается до 89,90 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

«От вчерашней рублевой коррекции не осталось и следа. При этом нефть смотрится довольно нейтрально, баррель нефти марки Brent торгуется около $42 и прибавляет в весе.

Внутренние новости тоже умеренно позитивные и могли бы оказывать рублю определенную поддержку.

Так, Минфин сегодня провел очередной аукцион по размещению ОФЗ и продал выпуска 29 015 на 100 млрд рублей.

При этом спрос составил 142 млрд рублей. Успешным сегодняшним аукционом Минфин отчасти нивелировано накопившийся негатив, пока рынки капитала раскачивало из стороны в сторону.

Снижение рубля может быть вызвано потребностью корпоративных клиентов в долларах, а также работой Минфина и ЦБ России по выравниванию параметров дефицита бюджета», — считает эксперт.

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