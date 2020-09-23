Москва, 23 сентября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Предпринимают какие-либо меры для заботы о своем здоровье в сезон простудных заболеваний 84% российских граждан. Таковы данные опроса, опубликованного 23 сентября Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ОРВИ

Самая распространенная мера в период ОРВИ — отказ от вредных привычек: курение (55%), алкоголь (49%), обращение к врачу (46%). Чаще о своем здоровье заботят женщины, чем мужчины — 88% против 80%.

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Также участники опроса отнесли к мерам профилактики ОРВИ и гриппа вакцинацию (26%), снижение контактов с людьми и социальную дистанцию (19%), соблюдение гигиенических норм (17%) и ношение масок и перчаток (15%).

Опрос проведен 14 сентября 2020 года по заказу компании «Буарон». Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым эффективным способом не заболеть острыми респираторными вирусными инфекциями являются средства индивидуальной защиты (СИЗ).

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