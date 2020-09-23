Грозный, 23 сентября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Чечня продолжает оставаться одним из субъектов РФ, в которых фиксируется наименьшее число новых случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба на 23 сентября, в республике за минувшие сутки выявлено всего пять лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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По показателю суточного прироста Чечня занимает третье место после Ненецкого АО и Чукотского АО, где всего за прошедший день выявлено по два новых заразившихся. В республике также уже две недели не происходит смертей пациентов от осложнений болезней, спровоцированных коронавирусом. Последний случай летального исхода был зафиксирован 7 сентября. Общее число скончавшихся составляет 40 человек.

Всего, по данным оперштаба на 23 сентября, в Чечне выявлено 2393 носителя инфекции, вылечились за все время 1830 пациентов.