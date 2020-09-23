Ярославль, 23 сентября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Комплекс зданий бывшей ярославской табачной фабрики «Балканская звезда» приобрело ООО «ЭКО». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Wikimedia.com «Балканская звезда»

Владельцами ООО «ЭКО» является семья Галагаевых. Ярославский бизнесмен Владимир Галагаев являлся собственником фабрики до 2004 года, когда предприятие было продано концерну «Алтадис», который впоследствии вошёл в состав «Империал Тобакко». Однако с 2017 года производство табачных изделий в Ярославле было прекращено.

«Подробности сделки не разглашаются. По информации владельцев ООО «ЭКО», в настоящее время планы в отношении приобретенного имущественного комплекса ЗАО «Империал Тобакко Ярославль» находятся в стадии проработки. Возобновление табачного производства новым собственником не планируется», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Таким образом семья Галагаевых вновь получила контроль над имуществом бывшей табачной фабрики. Это первый подобный случай в новейшей истории. За последние 20 лет ярославские активы последовательно переходили федеральным и международным компаниям.