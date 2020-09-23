Подгорица, 23 сентября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. На учредительном заседании нового парламента Черногории парламентским большинством в 41 голос был выбран глава правительства. Им, после долгих переговоров трех представителей оппозиционных коалиций, стал Здравко Кривокапич.

Salvatore Mucciarone Флаг Черногории

Ранее Кривокапич заявил журналистам, что цель нового большинства состоит в том, чтобы будущее правительство было правительством доверия, которое будет работать исключительно на благо всех граждан.

Он также заявил, что епископ Иоанникий и митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий не влияли на переговоры о формировании новой власти, несмотря на публикации в СМИ о том, что якобы они «делили власть» вместе с лидерами оппозиции.

Напомним, что 30 августа на выборах в Черногории победила оппозиция, эта победа прервала 30-летнее правление партии ДПС, возглавляемой президентом Мило Джукановичем.