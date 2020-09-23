Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Компания «Экосервис» может лишиться статуса регионального оператора Ростовской области из-за мусорного коллапса в северных районах. Кроме того, у организации есть долги перед партнёрами.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Действуйте порешительнее, если они взяли обязательства, то должны работать. Если пришли люди, которые решили просто деньги заработать, не нужно их держать. Не нужны такие партнёры Ростовской области», — обратил внимание на проблему донской губернатор Василий Голубев (цитата 1rnd.ru).

ИА REGNUM отмечает, что министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заключило соглашение с ООО «Экосервис» об осуществлении деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Миллеровского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса в марте 2018 года. Зоной деятельности регоператора являются Верхнедонский, Шолоховский, Чертковский, Боковский, Миллеровский, Тарасовский и Кашарский районы.