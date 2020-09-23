Опасный символизм: надежды на трезвый взгляд военных США тают
Москва, 23 сентября, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Над территорией Белоруссии 22 сентября вдоль границ с Польшей и Украиной совершали полеты пара Ту-160. 23 сентября шесть Ту-22М3 совершили полет над Белоруссией и выполнили бомбометание на полигоне в районе Барановичей.
Свое мнение по этому поводу корреспонденту ИА REGNUM высказал независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров:
* Стратегическая задача военно-воздушного флота (состоящего из эскадр) сводится только к бомбардировке/стиранию крупных инфраструктурных объектов страны (городов), для погружения противника в каменный век, пока он сам/население не потребует безоговорочной капитуляции.
Концепция не предусматривает бомбардировку мелких военных целей и заводов из-за низкой эффективности (так как производство может быть рассредоточено и замаскированно по всей территории).
* Лемей командовал операциями против Японии, которые включали в себя массированные бомбардировки зажигательными бомбами 64 японских городов, в том числе бомбардировку зажигательными бомбами Токио 9−10 марта 1945 года, когда в течение трёх часов было сброшено 1665 тонн зажигательных бомб, погибло более 100 тысяч жителей, было разрушено 250 тысяч зданий.
Лемей называл свои ночные бомбардировки зажигательными бомбами «пожарными работами». Японцы прозвали его «зверский Лемей». Лемей позже заявил: «Думаю, если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника».
* Во время Карибского кризиса 1962 года Лемей был сторонником вторжения армии США на Кубу и требовал занять более жёсткую позицию в отношении СССР, вплоть до ядерных бомбардировок. Даже после окончания кризиса и вывода советских ракет с Кубы Лемей продолжал выступать за вторжение на остров.
Во время войны во Вьетнаме Лемей, уже будучи в отставке, предлагал бомбить Северный Вьетнам, по его словам «вбомбить их в каменный век».
* В 1954 году Лемэй сказал лётчику Хэлу Остину, самолёт которого был обстрелян и повреждён советским истребителем во время разведывательного полёта над территорией СССР: «Может быть, если мы сделаем это пролёт как следует, мы добьёмся начала третьей мировой войны». Тогда лётчик принял это за шутку, но через много лет, уже после отставки Лемэя, Остин вновь встретился с ним и Лемэй сказал ему: «Нам было бы чертовски лучше, если бы мы тогда добились начала третьей мировой войны».
* — курсивом цитаты из Википедии.
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