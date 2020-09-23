Екатеринбург, 23 сентября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В кампании по вакцинации от гриппа приняли участие уже более 879 тыс. жителей Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

Данное количество — это свыше трети населения, подлежащего вакцинации, уточнили в структуре. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился привить от гриппа 75% жителей.

В связи с пандемией COVID-19 вакцинация от гриппа особенно важна, напоминают медики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжается прививочная кампания от гриппа. Отметим, всего за одну неделю 14−20 сентября 2020 года в регионе подтвердили почти 36 тыс. случаев ОРВИ.