Москва, 23 сентября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Ведущие экономики мира сейчас идут по пути снижения налоговой нагрузки, и России следует воспользоваться этим опытом. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. ПлехановаОлег Чередниченко. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который выступил против увеличения в РФ налогового обложения.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

«С Грефом можно согласиться, — сказал Чередниченко. — Текущие условия и так оказали значительное давление на бизнес. Увеличение налогов негативно скажется на экономическом росте, отрицательную динамику которого Россия уже получила в текущем году. По пути снижения налоговой нагрузки сейчас идут ведущие экономики мира. Так, Дональд Трамп заявил об освобождении всех жителей страны от налогов на средства заработной платы до конца текущего года, а Китай ввел ряд налоговых послаблений как для отраслей, находящихся на переднем плане борьбы с пандемией, так и для традиционно наиболее пострадавших от распространения вируса».

Однако, как подчеркнул Чередниченко, общий тренд не исключает иного подхода в частных случаях.

«Так идея увеличения ставок акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% с начала следующего года носит скорее позитивный характер в части возможности оздоровления нации и, как следствие, получения дополнительного импульса для роста ВВП», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что в России необходимо сокращать количество налогов, а также ставок по ним.