Париж, 23 сентября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили 23 сентября в Компании по эксплуатации Эйфелевой башни (Sete).

Эйфелева башня. Париж

Утром в полицию позвонил неизвестный и сообщил о возможном взрыве на сооружении. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В компании не смогли сказать, как долго продлится проверка. Территорию вокруг Эйфелевой башни оцепили вооружённые правоохранители, сообщает ТАСС.