Ярославль, 23 сентября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Реконструкция газопровода Нижний Новгород — Череповец намечена на 2024 год. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы России Илья Осипов.

Yarregion.ru Газораспределительная станция

Из-за неудовлетворительного состояния газопровода в ряде районов Ярославской области подключение к газу новых объектов невозможно. 21 сентября в Госдуме России прошло совещание с участием представителей Газпрома, правительства Ярославской области, депутатов и сенаторов.

«Прошло обсуждение программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области на 2021−2025 годы, которая планируется к подписанию уже в конце этой недели. В рамках этой программы планируется реконструкция магистрального газопровода Нижний Новгород — Череповец в 2024 году, выделение 26,5 млрд руб на газификацию региона, повышение уровня газификации сельской местности до 45%», — сообщил депутат Госдумы России Илья Осипов.

Кроме того, на совещании шла речь о газификации Брейтовского района, который не подключен к сетям вообще. Газ туда планируется провести из Сонковского района Тверской области. Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах с проектированием газопровода из-за отсутствия согласия собственников земли.

Амбициозные планы несколько портит лишь ситуация с долгами региона за газ. Как сообщает официальный сайт «Газпром межрегионгаз Ярославль», соглашение о погашении долгов не выполняется. Этой проблеме было посвящено совещание в правительстве области.

«Необходимость проведения заседания вызвана существующими проблемами теплоснабжающих организаций, связанными с расчетами за поставленный природный газ. По оперативным данным задолженность теплоснабжающих организаций в преддверии нового отопительного сезона 2020−2021 г. составляет более 3100 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг увеличился на 300 млн рублей. Утверждённый и подписанный в феврале 2018 года график погашения задолженности не исполняется», — говорится в сообщении компании от 16 сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Ярославская область планировала погасить долги за газ в течение пяти лет, сокращая долг на 20% ежегодно.