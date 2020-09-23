Названы сроки реконструкции газопровода Нижний Новгород — Череповец
Ярославль, 23 сентября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Реконструкция газопровода Нижний Новгород — Череповец намечена на 2024 год. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы России Илья Осипов.
Из-за неудовлетворительного состояния газопровода в ряде районов Ярославской области подключение к газу новых объектов невозможно. 21 сентября в Госдуме России прошло совещание с участием представителей Газпрома, правительства Ярославской области, депутатов и сенаторов.
Кроме того, на совещании шла речь о газификации Брейтовского района, который не подключен к сетям вообще. Газ туда планируется провести из Сонковского района Тверской области. Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах с проектированием газопровода из-за отсутствия согласия собственников земли.
Амбициозные планы несколько портит лишь ситуация с долгами региона за газ. Как сообщает официальный сайт «Газпром межрегионгаз Ярославль», соглашение о погашении долгов не выполняется. Этой проблеме было посвящено совещание в правительстве области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Ярославская область планировала погасить долги за газ в течение пяти лет, сокращая долг на 20% ежегодно.