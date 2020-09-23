Тамбов, 23 сентября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В Тамбовской области 23 сентября подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего в области зарегистрированы 7439 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6512 пациентов, в том числе 38 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек.