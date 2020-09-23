Москва, 23 сентября, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин видит перспективы в проведении дальнейшей приватизации в России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«По приватизации тоже рекорд. У нас 11,5 млрд получено по приватизации, но из них большая часть — по сделкам, которые проведены в предыдущие годы, а по сделкам собственно продаж активов 2019 года получено всего 4,2 млрд рублей», — привел цифры Кудрин в ходе заседания Госдумы.

Он констатировал огосударствление экономики.

«У нас госкомпании превалируют в нашей экономике, у нас есть серьезная возможность пустить частного инвестора, частную мотивацию в наш инвестиционный процесс», — отметил Кудрин.

Он призвал реализовывать установки президента РФ Владимира Путина, данные в марте, по дальнейшей приватизации.