Москва, 23 сентября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. В 2021 году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Об этом сегодня, 23 сентября, в ходе выступления перед членами Совета Федерации заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

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«В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — уточнил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда РФ заявили, что в 2021 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров должен составить 17 443 рубля. В общей сложности на выплату пенсий в 2021 году будет выделено 8,4 трлн рублей, в 2021 году их должны получить 43 млн граждан России.

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