Москва, 23 сентября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В ближайшее время будет зарегистрирована вторая российская вакцина против коронавируса. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Вакцина

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"Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия разработала первую в мире вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V».