Севастополь, 25 сентября, 2020, 02:34 — ИА Регнум. Ярким гостем XXIX международного кинофестиваля «Золотой Витязь» стал Народный артист Российской Федерации Николай Лебедев. На кинофестивале он представлял фильм, который снял о нем режиссер Виталий Максимов. О том, как в возрасте 20 лет он попал в плен, как четырежды бежал, как скитался по украинским и белорусским деревням и как дождался Победы в концлагере, Николай Лебедев рассказал автору ИА REGNUMЛюдмиле Лис.

Людмила Лис ИА REGNUM Николай Лебедев

«Это была осень 41 года. Концлагерь находился в семи километрах от Белой Церкви. Сначала я был в концлагере в самом городе, через некоторое время меня и еще несколько человек перевели в один из самых страшных лагерей на Украине. Там обслуживающим персоналом были украинские националисты. Однажды под утро мне приснился сон: по лагерю идет Богородица. Она была в серых одеждах, ее длинная юбка развевалась на ветру. Она была высокая, шла по воздуху, не касаясь ногами земли, благословляя всех вокруг. Я посмотрел на нее снизу вверх и увидел, что у нее лицо моей матери. Я проснулся, встал на ноги и, стряхивая с себя солому, сам себе сказал: «Сегодня я сбегу». И в тот же день я сбежал из лагеря, из которого невозможно было сбежать. Это был один из самых страшных лагерей», — рассказывает Николай Лебедев.

В день побега его с другими заключенными отвели от лагеря на несколько километров и разделили на группы. Замерзший конвоир послал их за дровами и отвлекся, понадеявшись, видимо, на невозможность сбежать.

«Я неторопливым шагом стал спускаться с горы к лесу. У дороги я увидел колодец и возле колодца другую группу заключенных вместе с двумя немецкими конвоирами. «Что делать? Идти обратно?» — подумал я, но все же пошел вдоль дороги. Странно, но никто на меня внимания не обращал. Так я дошел до железнодорожной насыпи, мне нужно было только подняться на нее, перейти железную дорогу, начать спускаться, — и за ней меня бы никто уже не увидел. Так я и сделал».

Что было дальше, как сдали его полицаям, как он снова бежал, как прятался в свинарнике у прятавшей его семьи и что еще пережил этот человек, встречая на своем пути других людей, читайте в материале Людмилы Лис «Война без грима».