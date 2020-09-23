Москва, 23 сентября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. С сентября 2020 года классные руководители российских школ получают надбавку в размере пяти тысяч рублей ежемесячно. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Мы поддержим классных руководителей. С сентября 2020 года классные руководители получат выплату в пять тысяч рублей», — сказал Путин.

Он попросил Совет Федерации и Министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля «тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов»: «Никакие срывы здесь недопустимы и даже не обсуждаются, все должно быть сделано в срок. Региональные выплаты также надо сохранить и выплачивать всё в полном объёме, и федеральная доплата должна идти отдельной строкой».