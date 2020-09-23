Сочи, Краснодарский край, 23 сентября, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Главный специалист отдела развития потребительского рынка и услуг администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи обвиняется в получении взятки в крупном размере, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по краю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 23 сентября.

sajinka2 Коррупция

Чиновник работал в должности ведущего специалиста отдела развития потребительского рынка и услуг администрации Лазаревского внутригородского округа с 2013 года. По версии следствия, один из местных индивидуальных предпринимателей с 2016 года имел право на размещение нестационарного торгового объекта на муниципальном земельном участке, срок размещения истекал в июле 2020 года. В июне чиновник сообщил предпринимательнице, что у нее могут возникнуть «проблемы» при рассмотрении документов, так как торговый объект имеет признаки стационарности, но при этом за 200 тыс. пообещал содействие в решении вопроса. Предпринимательница обратилась в правоохранительные органы. 30 июля при передачи части требуемой суммы в 150 тыс. рублей действия чиновника были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Фигуранту предъявлено обвинение. С должности он уволен. Бывший сотрудник администрации находится под домашним арестом.