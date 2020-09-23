Ульяновск, 23 сентября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области энергетики подали в суд на муниципальное предприятие «Гортепло» в Димитровграде, требуя его признать банкротом. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

Заявителем является ПАО энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго», в качестве ответчика выступает МУП «Гортепло» (г. Димитровград). Энергетики заявили об исковых требованиях на сумму 5 156 209,07 рубля и требуют признать муниципальное предприятие банкротом.

Суд пока не принял иск в производство, оставив заявление без движения до 23 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетики также вышли в суд с иском в отношении МУП «Водоканал-Новоульяновск», требуя признать его банкротом.

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