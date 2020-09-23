Санкт-Петербург, 23 сентября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка, бывшего доцента того же вуза Олега Соколова, скончалась от выстрела в голову из огнестрельного оружия с близкого расстояния. Всего в нее стреляли четыре раза, а перед этим душили, нанеся не смертельные повреждения. Об этом 23 сентября заявил государственный обвинитель во время оглашения в суде результатов судебно-медицинской экспертизы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Ещенко (фото со страницы Ещенко в соцсети Facebook)

Согласно заключению патологоанатомов, перед смертью Анастасию Ещенко душили за шею с двух сторон. Несмотря на причиненные этим удушением переломы подъязычной кости и хрящей гортани, причиной ее смерти стало огнестрельное ранение головы свинцовыми пулями калибра 5,6 мм. В нее выстрелили четыре раза, все выстрелы были сделаны в голову, одна из пуль попала девушке в глаз, но к тому моменту Анастасия уже была мертва от первого выстрела. Три ранения были сквозными, одно слепым (то есть, пуля осталась в черепе).

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Как уточнил эксперт, стреляли в девушку с расстояния не больше метра, но не в упор. Мёртвое тело расчленяли уже посмертно с помощью пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора. При этом установлено, что расчленитель явно не обладал знаниями и навыками в области анатомии, но обладал достаточной физической силой, поэтому распилы осуществлялись с последующим надломом костей.

Напомним, от останков обвиняемый Соколов избавился спустя несколько часов после того как расфасовал останки по пакетам, он выкинул их в реку Мойку недалеко от своего дома. В квартире на момент задержания оставалась только голова убитой девушки, с многочисленными следами пулевых ранений.

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Также на заседании 23 сентября были оглашены показания родителей Анастасии Ещенко. Мать девушки рассказала следствию, что об отношениях дочери с Соколовым она узнала от нее в 2018 году, но не была знакома с самим мужчиной. Мать девушки настаивает, что Анастасия не проживала вместе с преподавателем, у нее была комната в общежитии университета.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов во время бытового конфликта на почве взаимной ревности несколько раз выстрелил в голову 24-летней Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза малокалиберной винтовки. Затем Соколов решил скрыть следы преступления, расчленил тело и частями утопил его в Мойке. В ходе этих действий Соколов упал в реку, откуда был спасён и задержан с поличным.