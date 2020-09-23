Москва, 23 сентября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский видит стратегию президента США Дональда Трампа в унижении Германии для привлечения в страну новых идей и бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Прицел американской внешней политике в Европе сейчас сводится к тому, чтобы максимально унизить немцев (Примеры: шантаж с финансированием НАТО и перевод американского контингента в Польшу, помехи в строительстве «Северного потока — 2» и т.п.) и тем самым спровоцировать в этой стране всплеск ультраправых настроений. Мы уже это видим: появляются правые партии, усиливаются нацистские настроения в немецкой полиции», — рассуждает Жириновский в ТГ-канале.

По его мнению, отчасти это повторит события между Первой и Второй мировыми войнами, когда Германию преднамеренно унижали, де факто лишили суверенитета, обложили огромными репарациями, и это привело к всплеску национализма и приходу к власти НСДАП во главе с Гитлером.

И такое положение дел выгодно Америке, считает лидер ЛДПР.

«Опять Европа будет очагом нестабильности, опять резко ухудшатся отношения Германии и России, мир окажется на грани войны. В этой ситуации США, отделенные океаном, вновь предстанут в качестве «острова стабильности», туда хлынут мигранты из Европы, которые привезут с собой новые идеи, изобретения, бизнес. Трамп сам бизнесмен и всё считает в выгоде и прибыли. Это его стратегия», — рассуждает Жириновский.