Правительство РФ обсудит программу развития Дальнего Востока на 15 лет
Москва, 23 сентября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Правительство России обсудит 23 сентября национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на 15-летнюю перспективу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.
Мишустин напомнил, что разработать эту программу поручил президент. Документ предполагает рост всех ключевых показателей качества жизни людей в регионах Дальнего Востока выше среднего по России. Также стоят задачи по улучшению демографии и сокращению миграционного оттока.
«Предстоит масштабная работа сразу на многих направлениях, чтобы люди оставались жить и работать на Дальнем Востоке, им нужно создать для этого все условия», — отметил глава правительства.