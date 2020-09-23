Москва, 23 сентября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Правительство России обсудит 23 сентября национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на 15-летнюю перспективу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Мишустин напомнил, что разработать эту программу поручил президент. Документ предполагает рост всех ключевых показателей качества жизни людей в регионах Дальнего Востока выше среднего по России. Также стоят задачи по улучшению демографии и сокращению миграционного оттока.

«Предстоит масштабная работа сразу на многих направлениях, чтобы люди оставались жить и работать на Дальнем Востоке, им нужно создать для этого все условия», — отметил глава правительства.