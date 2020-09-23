Москва, 23 сентября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 пролетели сегодня, 23 сентября, над Белоруссией в рамках учений «Славянское братство». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Ту-22М3

Читайте также: Названы цели белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020»

Бомбардировщики, вылетевшие с аэродрома «Шайковка» в Тверской области, успешно поразили цели условного противника на полигоне «Ружанский». После выполнения учебно-боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования в РФ.

Как заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб, на текущий момент уже отработан ряд задач, которые выполняли дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с российскими коллегами.

Также по теме: Российские «стратеги» Ту-160 прошли вдоль западной границы Белоруссии

«Сейчас переходим к выполнению авиационных ударов с целью ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, а также к патрульному сопровождению самолётов транспортной авиации, осуществляющих высадку десанта в заданном районе», — добавил генерал-майор.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Белоруссии стартовал второй этап совместных с РФ военных учений «Славянское братство — 2020». Они продлятся до 25 сентября.