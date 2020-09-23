Москва, 23 сентября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. У России есть ресурсы для поддержки российских семей. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

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"Все программы по поддержке российских семей будут профинансированы в полном объёме. Ресурсы для этого у нас есть», — сказал Путин.

По его словам, в 2020 году власти дополнительно выделили и профинансировали 11,5 тысяч бюджетных мест в вузах: «Основную часть получили вузы в регионах. 60% выпускников получили возможность учиться в вузах за счёт государства. Из 11,5 тысяч бюджетных мест 9,5 тысяч — это регионы».