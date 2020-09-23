Москва, 23 сентября, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Материнский капитал будут индексировать ежегодно, с 1 января 2021 года эта выплата увеличится почти на 23 тыс. рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 23 сентября на встрече с сенаторами.

Infanti.com.br Материнский капитал

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Он уточнил, что в 2020 году размер материнского капитала вырос до 616 тыс. 617 рублей. При рождении первенца семья получает право на 466 тыс. 617 рублей.

«И что так же важно — материнский капитал будет ежегодно индексироваться», — подчеркнул глава государства.

В 2021 году после рождения первого ребёнка родители получат около 484 тыс. рублей, после рождения второго ребёнка — 639 тыс. 432 рубля.

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