Москва, 23 сентября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Российский препарат «Арепливир», который стал первым лекарством прямого действия против COVID-19 не имеет сильных побочных эффектов. Об этом 23 сентября заявила член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой педиатрии, директор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва Лариса Балыкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, об этом говорят результаты проведённых исследований. Пациенты, на которых применяли «Арепливир», среди побочных эффектов отмечали головную боль. Также у некоторых из них появлялась сыпь на коже. Однако все это проходило самостоятельно спустя некоторое время.

«Серьезных побочных эффектов не было», — сказала Балыкова.