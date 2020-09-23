Ульяновск, 23 сентября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области энергетики подали иск о банкротстве к муниципальному предприятию в Новоульяновске. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде региона.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

С иском в суд вышло ПАО энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго». Ответчиком является МУП «Водоканал-Новоульяновск». Заявитель просит суд признать муниципальное предприятие банкротом, заявив об исковых требованиях в размере 6 140 777,38 рубля.

Заявление зарегистрировано в суд 21 сентября. Дело не принято в производство: 23 сентября Арбитражный суд Ульяновской области вынес определение об оставлении заявления без движения до 23 октября 2020 года.