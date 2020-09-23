Тверь, 23 сентября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Разбившийся в Тверской области истребитель Су-30 мог попасть под дружественный огонь во время учений. Об этом сообщил 23 сентября источник в экстренных службах региона.

Сухой Су-30 ВКС России

По предварительным данным, Су-30 в ходе учебного полёта попал под снаряд и потерпел крушение в лесу.

«Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — сказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября истребитель Су-30 разбился при проведении планового учебно-тренировочного полета в Тверской области. Лётчики успели катапультироваться.