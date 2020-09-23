Москва, 23 сентября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день массовые вспышки коронавируса в вузах отсутствуют, однако Минобрнауки РФ в ежедневном режиме «с замиранием сердца» следят за ситуацией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

Mos.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

"Опасения, конечно, всегда есть, надо быть честными. Несмотря на то, что по состоянию на сегодняшний день у нас массовых вспышек нет, но каждый день приносит особые новости, и каждый день мы с замиранием сердца смотрим, что происходит», — сказал Фальков.

По его словам, ключевая задача на сегодняшний день — не допустить таких массовых вспышек «с тем, чтобы мы вновь там стояли перед выбором, закрывать университет или нет».

Фальков подчеркнул, что на данный момент вопрос таким образом не стоит, и министерство очень надеется, что нынешние санитарные требования позволят студентам учиться в очном режиме, хотя бы даже и в новых условиях.