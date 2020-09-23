Москва, 23 сентября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Порядка 100 российских банков могут прекратить свою деятельность в ближайшие три года. Такой прогноз в интервью газете «Известия» дал глава «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА), экс-зампред Банка России Михаил Сухов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Подробнее на эту тему: Сокращение числа банков в России продолжится — эксперт

По мнению Сухова, вмешательство Центробанка РФ не потребуется, банки закроются добровольно, потому что многие банки теряют рентабельность. «Коронакризис и снижение ставок подстегнули эту тенденцию», — отметил он.

Акционеры осознают бесперспективность сохранения убыточных банков, а регулятор не стремится сдерживать эти процессы. Также глава АКРА считает, что десяток мелких банков присоединяться к более крупным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число российских банков в 2019 году продолжит снижаться из-за их закрытия и лишения лицензий, считает зампред Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Читайте также: В России осталось менее 500 работающих банков