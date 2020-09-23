Москва, 23 сентября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект о квотировании рабочих мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Focus.kg Трудовые мигранты

Согласно поправкам, правительство РФ утвердит правила определения, корректировки и перераспределения между субъектами РФ квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в стране, установления и использования ее резерва, порядок распределения указанной квоты соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах РФ.

Сейчас квота ежегодно утверждается правительством по предложениям регионов с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте РФ и возможностей субъекта Федерации по обустройству иностранных граждан. Однако порядок ее распределения в субъектах РФ не определен.

Законопроект позволит распределять квоту среди иностранных граждан с учетом миграционной обстановки в регионе, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание, отмечают в комитете Госдумы по делам СНГ.