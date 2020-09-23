Берлин, 23 сентября, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Немецкая компания BMW представила новые модели — универсал M3 и седан M4 нового поколения. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба компании.

Bmwgroup.com BMW М3 и М4

Новинки построены на базе премиальных среднеразмерных моделей BMW 3-Series и 4-Series Coupe. Отмечается, что первое поколение BMW M3 появилось 35 лет назад.

В России BMW M3 и BMW M4 появятся в версии Competition.

Модели получили турбированный шестицилиндровый двигатель мощностью 510 л. с. С 0 до 100 км/ч BMW M3 и BMW M4 разгоняются за 3,9 секунды. При этом максимальная скорость моделей составляет 250 км/ч.

Напомним, компания BMW представила в Китае удлинённую гибридную версию седана 535Le 5-Series 2021 модельного года.

Читайте также: С начала сентября в России подорожали три модели BMW