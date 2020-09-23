Ярославль, 23 сентября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля заключила контракт на оценку состояния несущих конструкций дома на улице Батова, где 21 августа произошёл взрыв бытового газа. Об этом на встрече с жителями дома рассказал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Yarregion.ru Взорвавшийся дом в Ярославле

Контракт заключён с организацией, которая специализируется именно на этих видах работ. По итогам экспертизы несущих конструкций здания мэрия должна принять окончательное решение о том, что делать с взорвавшимся домом.

Фактически это будет уже третья оценка состояния дома. Первую делал центр «Лидер» Министерства по чрезвычайным ситуациям, вторую — институт «Ярославгражданпроект». Ранее в мэрии и правительстве области заявляли о том, что дом пригоден к восстановлению, а в третьем подъезде можно жить. Жителям даже выдавали выписку из заключения с печатью «Ярославгражданпроекта» об этом и уговаривали вернуться в квартиры. Судя по всему, власти уже не так уверены в первоначальных заключениях.

Теперь «Ярославгражданпроект» занимается проектом противоаварийных работ. Они начнутся в ближайшее время. Эти работы будут вестись вне зависимости от того, какое решение примут власти в дальнейшем — расселять дом или восстанавливать. Экспертиза должна быть сделана в ближайшее время.